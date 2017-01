La neige est tombée en plusieurs endroits du pays dans la nuit de samedi à dimanche et comme les températures étaient proches de zéro la neige s'est maintenue sur la chaussée surtout sur les routes secondaires ce qui a rendu la situation dangereuse.

On déplore ainsi six blessés dans un accident qui s’est produit à Deerlijk (Flandre occidentale) et à Menin une voiture s’est retrouvée sur le toit. Les pompiers ont dû désincarcérer l’automobiliste prisonnier dans son véhicule. A Rumst, aussi, en province d’Anvers, une voiture s’est retrouvée sur le toit.

Selon Hajo Beeckman, responsable des points cuirculation à la VRT, la nuit dernière aura été très animée pour les services d'urgence. "On déplore une vingtaine accidents en Flandre, même sur les autoroutes. On ne sait pas si tous ces accidents sont liés aux conditions hivernales mais c’est certainement le cas en Flandre occidentale, avec les accidents à Deerlijk et Oekene."

On déplore aussi des accidents sur l’autoroute E40 à Wetteren, en direction de Bruxelles et à Erpe-Mere en direction de Gand.