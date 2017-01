L'accord sur la matrice des deuxième et troisième degré confirme la définition de huit domaines d'étude pour vingt-neuf précédemment. Le nombre d'orientations possibles retenues dans ces huit domaines passe de 258 à 221.

Un changement est intervenu en cours de négociation dans la dénomination des huit domaines. Ainsi, un domaine "Langue et Culture" remplace un domaine "Construction et Logement" qui sera intégré aux "Sciences, Techniques et Mathématiques". "Arts et Création", "Agriculture et Horticulture", "Economie et Organisation", "Société et Bien-Être", "Sport" et "Alimentation et Horeca" complètent la matrice.

La réforme ne touche pas à l'enseignement général, technique et professionnel, les trois branches du système.

La matrice doit permettre d'offrir une orientation préparant à l'enseignement supérieur ou au marché du travail ou garder les deux options ouvertes.

La réforme a fait l'objet d'une large consultation avec le secteur. Elle a abouti après avoir buté sur des divergences au début de l'année 2016. L'Open VLD souhaitait alors apporter sa pierre à un édifice dont les grandes lignes avaient été tracées durant la législature précédente, alors qu'il n'était pas aux responsabilités.