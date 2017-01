Les plaignants estiment que Twitter a donné aux terroristes de l'Etat islamique "un moyen de communication unique et puissant" et que cela les a aidés à atteindre leurs objectifs. Selon Cameron Cain, des organisations terroristes telles que l’EI prospèrent grâce aux réseaux sociaux et devraient s’y voir interdire l’accès.

Les proches sont d'avis que Twitter a foulé aux pieds la législation antiterroriste américaine. Ils réclament des dommages et intérêts, pour le décès de leurs proches, sans en spécifier le montant. Un jury devra se prononcer.