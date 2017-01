Le service de déminage de l'armée (SEDEE), secondé par la Défense et la police locale, a désamorcé la bombe aérienne américaine qui contenait 150 kg de TNT.

Elle avait été retrouvée lundi lors de travaux d'excavation et un périmètre de sécurité avait été installé, entraînant l'évacuation des habitations de l'avenue Sint-Jan proche de la gare de Courtrai.

Les riverains avaient pu regagner leur domicile lundi soir, une fois le site sécurisé, mais ont de nouveau dû évacuer l'avenue mardi matin pour le démantèlement de la bombe.

En principe tout aurait dû être terminé à midi mais il aura fallu un peu plus de temps, parce que la paroi de la bombe était plus épaisse que prévu. L'opération a débuté à 11h et s'est finalement terminée à 13h.