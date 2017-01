La liaison Oosterweel doit boucler le ring périphérique anversois afin de résoudre les problèmes de mobilité autour de la métropole. La construction de ce chantier pharaonique commencera en principe à l’automne 2017 et devrait durer 7 ans.

Pour que la mobilité reste gérable durant les travaux, il faudrait réduire drastiquement le trafic routier autour d’Anvers, c’est du moins ce qui figure dans un rapport du gouvernement flamand.

"Une fois que les travaux auront véritablement débuté, nous devrons faire en sorte qu’il y ait moins de voitures aux heures de pointe" a déclaré à la VRT l’échevin anversois de la Mobilité Koen Kennis (N-VA). Il confirme les chiffres avancés par De Tijd.

"Lorsque les travaux tourneront à plein régime, il faudra supprimer entre 20.000 et 25.000 véhicules aux heures de pointe. Soit un véhicule sur six, ou15% de moins qu’actuellement. Cela concerne tout le réseau routier dans et autour d’Anvers : les autoroutes et les routes secondaires".