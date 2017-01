Si vous voulez prendre la route, il faudra être particulièrement attentif au brouillard. En effet, il pourrait persister dans certaines régions. Ici et là, on prévoit quelques légères précipitations ce matin. Dans l’après-midi, il y a aura des éclaircies et le temps restera généralement sec. Les températures maximales atteindront 8 degrés à la côte, de 4 à 5 degrés dans le centre du pays et de 1 à 3 degrés dans les Ardennes.

Le ciel sera fortement couvert ce soir et cette nuit. Les minima oscilleront entre 1 et 4 degrés en Flandre et entre 0 à -2 degrés dans les Ardennes.