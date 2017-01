Si un candidat militaire quitte l'armée durant les trois années de sa formation, il doit se soumettre à une entrevue de sortie lors de laquelle il doit répondre à une liste de questions et rencontrer un psychologue qui l'interroge sur son choix. Les raisons de son départ sont alors formellement consignées.

De cette manière, la Défense espère avoir une meilleure vue de la rotation de son personnel. Pour les militaires plus âgés, cette entrevue n'est pas obligatoire. Vingt-deux jeunes candidats ont abandonné l'armée à cause de "l'ennui dû au caractère répétitif", est-il inscrit dans les données de la Défense. La difficile combinaison entre le travail et une famille, ou entre une formation à l'armée et des études supérieures sont d'autres raisons communes de départ.

Le syndicaliste Yves Huwart souligne qu'une "raison peut en cacher d'autres. (...) Nous devons peut-être creuser davantage plutôt que de nous concentrer sur une seule mission". Il ajoute que militaire n'est pas le métier le plus évident. "En outre, nous ne connaissons pas les raisons des départs des militaires plus âgés, donc nous ne pouvons pas analyser ces chiffres."