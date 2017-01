"Zaventem est un banc d’essai, mais c’est la philosophie que nous voulons étendre à terme à tous les endroits où se rassemblent beaucoup de gens", précisait Olivier Van Raemdonck, porte-parole de Jan Jambon. Il n’y a pas encore de timing pour la mise en place du système de sécurité dans les grandes gares. Mais d’après Van Raemdonck, le système est évalué en permanence.

La question de la sécurité des grandes gares ferroviaires est revenue sur le devant de la scène jeudi, depuis la découverte du parcours accompli par l'homme soupçonné d'être l'auteur de l'attentat de Berlin, Anis Amri. Il serait en effet passé pendant deux heures par la gare du Nord à Bruxelles, sans être repéré par les systèmes actuels de surveillance.

"Un système parfait n’existe pas. Mais nous sommes en train de mettre en place une nouvelle culture de sécurité, adulte. Plus elle sera performante, plus nous aurons des chances de détecter des personnes qui ont de mauvaises intentions", précisait le porte-parole de Jan Jambon.

La Belgique se concerte notamment avec le secteur et les pays voisins sur l’accès éventuel des services de sécurité aux listes de passagers de trains et bus internationaux. Il a aussi déjà été décidé d’installer des portillons de sécurité et d’engager davantage d’agents Securail pour les gares de Bruxelles-Midi, Liège-Guillemins et Anvers-Central.