Alain Hubert / International Polar Foundation

A.Fr. (avec Belga) Une "mission d'inspection" internationale va être mise sur pied au sujet de l’ingénieur civil Alain Hubert (photo) et de l'activité belge au pôle Sud, objet d'un conflit entre l'explorateur polaire et les autorités fédérales depuis de longs mois. Ce sont les pays de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique qui l'ont expressément demandé, écrivent les quotidiens flamands Het Nieuwsblad et De Standaard ce jeudi. L’information a été confirmée à la VRT. Il n’y aura d’ailleurs pas de mission scientifique belge cette année en Antarctique.