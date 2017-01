Belga

A.Fr. (avec Belga) Au cours de l’année qui vient de s’achever et qui a été marquée en Belgique par les attentats du 22 mars à l’aéroport de Zaventem et à la station de métro bruxelloise Maelbeek, l’Atomium a attiré 430.774 visiteurs. C’est 200.000 de moins qu’en 2015 - qui avait atteint la barre des 622.396 visiteurs - et une conséquence directe des attentats en Europe.