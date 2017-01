Pour la CGSP Cheminots, cet accident est "la goutte qui fait déborder le vase", d'autant plus que 45 minutes plus tard, "ce train était rempli de voyageurs".



La SNCB tient toutefois à nuancer les propos tenus par Philippe Dubois, qui "laissent penser que les navetteurs encourent un grave danger". "Le train en question a circulé à vide dans une zone où il n'y a pas de service commercial et donc pas de clients. Par ailleurs, ce train est, à l'heure qu'il est, toujours en gare de Bruxelles-Formation et n'a donc pas roulé 45 minutes après le déraillement. Le véhicule n'est en outre pas à moitié couché comme le prétend M. Dubois", a réagi le porte-parole de la SNCB, Thierry Ney.