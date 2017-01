VRT

A.Fr. (avec Belga) Les sociétés bruxelloise, flamande et wallonne de transport en commun ont transporté plusieurs centaines de milliers de passagers pendant la nuit de la Saint-Sylvestre (photo archives), alors que les Responsible Young Drivers (RYD) ramenaient quelque 1.500 fêtards en toute sécurité chez eux. Et pour s’envoyer des vœux de Nouvel An, les Belges préfèrent de plus en plus les réseaux sociaux aux SMS.