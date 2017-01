Les Affaires Etrangères belges fournissent une assistance consulaire via le consulat-général à Istanbul et l'ambassade, située, elle, à Ankara. La situation est suivie de près, assure-t-on.



"Nous craignons malheureusement le décès d'au moins un compatriote dans l'attentat à Istanbul. Mes pensées vont à sa famille et ses proches", indiquait ce dimanche matin le ministre Didier Reynders (MR) sur le réseau social Twitter.



Selon les informations de la VRT, la victime serait âgée de 23 ans et originaire de Genk, dans le Limbourg.