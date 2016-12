Dimanche, la journée sera grise et froide avec par moments quelques faibles précipitations hivernales (photo archives), avant l'arrivée durant la nuit d'une zone de pluie et de neige. Une accumulation de quelques centimètres de poudreuse est possible en Ardenne. Ce 1er janvier, les maxima ne dépasseront pas +1 ou +2 degrés.

Le soir, il commencera à pleuvoir au littoral et durant la nuit la perturbation se déplacera vers le sud-est. La pluie se transformera assez vite en neige fondante ou neige en Basse Belgique, et en neige en Ardenne. Les minima seront de l'ordre de -3 degrés en Ardenne, de +1 degré dans le centre et de +4 degrés au littoral.



Lundi matin, la perturbation s'attardera encore temporairement sur la moitié sud du pays, où elle donnera lieu à des chutes de neige. Sur le nord, le temps sera plus sec avec parfois de larges éclaircies. L'IRM prévoit ensuite des passages nuageux à partir du nord, parfois accompagnés d'averses de pluie ou éventuellement de neige fondante en plaine, et de neige sur les hauteurs de l'Ardenne. Les maxima seront compris entre 0 degré en Hautes-Fagnes, 4-5 degrés dans le centre et 7 degrés au littoral.