Si le beau-père, de nationalité belge, était bien officiellement domicilié à Saint-Josse, "ni la mère", française, "ni les enfants ne sont inscrits en Belgique", a souligné le parquet.

Les enfants n'étaient pas scolarisés en Belgique ce qui explique peut-être pourquoi leur maltraitance avait échappé aux services sociaux.

"On n'avait pas la possibilité d'avoir un contact plus poussé au niveau des écoles et des services de prévention", a déploré sur la télévision RTL-TVI le bourgmestre de Saint-Josse, Emir Kir.

Par ailleurs, le balcon se trouve à l'arrière du bâtiment, dans un îlot fermé et l'enfant n'était donc pas visible de la rue, selon les images de la chaîne privée.

La mère et son compagnon ont été placés en détention provisoire et inculpés de "torture sur mineurs par ascendant ou personne ayant autorité".

"Le beau-père est passé aux aveux sans pour autant réaliser la gravité des faits, tandis que la mère est toujours dans le déni", a ajouté le parquet. Un juge de la jeunesse a "confirmé le placement des deux enfants à l'hôpital".