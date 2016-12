Il s’agit du navire de pêche belge Assanat Z582 qui avait quitté le port de Zeebbrugge mardi. Le bateau a été découvert par les services de secours à 10 km au nord-est de Ramsgate près de Kent dans la nuit de mardi à mercredi.

C’est un navire qui se trouvait dans la zone qui a donné l’alarme. On ignore les raisons pour lesquelles le navire a chaviré.

Deux membres de l’équipage sont de nationalité belge, le troisième a la nationalité espagnole.

L’un des ,membres d’équipage a été sauvé par les garde-côtes britanniques alors qu’il s’accrochait à la coque du bateau. L’homme a été hélitreuillé vers 9 h ce mercredi. Le second a été secouru en mer vers midi. Son était est jugé critique, car l’eau est à peine à 8,5 degrés.

Le troisième membre de l’équipage est toujours recherché. Les services de secours belges se sont mobilisés pour l’opération. Un hélicoptère a été envoyé pour fournir une assistance aux garde-côtes britanniques.

Le navire dérive toujours dans les eaux britanniques.

Le secrétaire d’Etat chargé de la mer du Nord Philippe De Backer (Open VLD) espère une issue favorable. « Cet accident nous montre comme le travail en mer est difficile. Mes pensées vont aux membres de l’équipage et à leur familles. Ce sont des moments très difficiles. Les sauveteurs belges et britanniques font tout ce qui est possible pour obtenir une issue favorable."