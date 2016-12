J.AZ. Mieux vaut prévenir que guérir : en cette période de fêtes, le nombre de cambriolages est habituellement bien plus élevé que le restant de l’année. D’après la police fédérale, on dénombre pas moins de 400 vols avec effraction rien que les soirs de Noël et de Nouvel An. Voici donc quelques conseils pour tenter d’éviter que cela vous arrive.