Actuellement en Flandre, les détecteurs de fumée sont obligatoires dans les nouvelles habitations ainsi que dans celles qui subissent une rénovation.

L’obligation est également de mise dans la majorité des contrats de loyer et les habitations achetées via un crédit social. Les 60% d’habitations restantes ne sont donc pas concernées par la mesure. A partir de 2020, une seule règle sera toutefois de mise, et devra être appliquée au sein de tous les foyers.