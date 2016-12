A.B., un Belge né en 1982, a été interpellé sans incident, indique le parquet de Bruxelles dans un communiqué.

Plusieurs objets ont été saisis, dont des armes et du matériel informatique. Le SEDEE (Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs) s'était également rendu sur les lieux pour un colis suspect, qui ne contenait finalement pas d'explosifs. Aucun explosif n'a été retrouvé, précise le communiqué.

Le suspect, connu de la justice pour des faits de vol et de coups et blessures mais pas pour des faits de terrorisme, sera déféré aujourd'hui/mardi devant le juge d'instruction, qui décidera de le placer ou non sous mandat d'arrêt.

L'instruction judiciaire étant en cours, aucun autre commentaire ne sera fait, ajoute le parquet bruxellois.

C'est le parquet de Bruxelles et non le parquet fédéral qui est en charge de l'affaire, le parquet fédéral se chargeant plutôt de dossiers liés à plusieurs arrondissements judiciaires ou ayant un côté international. Le dossier pourra toutefois être fédéralisé en cours d'enquête, précise le parquet de Bruxelles.

Hier tout un quartier de la commune de Schaerbeek a été bouclé. Les habitants étaient tenus à l'écart et plusieurs lignes de tram et de bus ont été interrompues durant de longues heures.