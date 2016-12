"Nous sommes formés pour faire face à ce genre de situation" a raconté Jan Cuppens, le chauffeur de bus qui transportent les touristes flamands à Berlin. "Il y a eu d’abord de l’incrédulité mais ensuite la nouvelle a commencé à se répandre. "Les touristes flamands étaient tous à l’hôtel au moment de l’attentat mais auraient dû visiter le marché de Noël aujourd’hui".

On ignore encore comment leur voyage va se poursuivre mais selon Jan Cuppens les touristes de son groupe ne veulent pas revenir en Belgique. "Nous sommes formés pour faire face à une telle situation. Nous allons modifier aujourd’hui le programme prévu et éviter la zone touchée par l’attentat d’hier soir. On ne sait pas comment les gens vont réagir. Ce sera en tous cas un voyage de Noël très mouvementé".