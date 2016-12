Le ministère allemand de l'Intérieur a qualifié mardi matin "d'attentat" le carnage provoqué par un camion sur un marché de Noël, qui a fait douze morts la veille, sans apporter de précisions sur le suspect et ses motivations.

En Belgique, le niveau d'alerte 3 sur une échelle de 4 signifie qu’un attentat reste possible et probable mais qu’aucun objectif précis n’a été ciblé.

"Le niveau 3 de la menace est déjà l’avant dernier niveau d'alerte mais pour arriver au niveau 4, il faut des éléments concrets et ce n'est pas le cas" a déclaré Jan Jambon ce mardi matin dans l’émission "De ochtend" (VRT).

"Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches, c’est terrible. En cette période précédant la Noël ce n’est pas ce que vous avez envie de vivre. Je peux imaginer ce que vit actuellement mon collègue allemand Thomas de Maizière" ajoute encore Jan Jambon.

"La tradition des marchés de Noël fait partie de l’Allemagne. Cela touche ce pays dans son cœur".

"Même sans l’attentat de Berlin, les marchés de Noël et les patinoires étaient déjà considérés comme des cibles potentielles.

Les événements à Berlin sont incroyablement regrettables, mais pas de nature à modifier les mesures de sécurité prises pour les softs targets tels que les marchés de Noël ou les patinoires en Belgique, a indiqué le ministre de l'Intérieur.