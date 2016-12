Peter Verlinden était arrivé jeudi à Kinshasa avec soné quipe et s’était présenté vendredi au ministère congolais de l’information pour finaliser son accréditation. Notre collègue a alors été arrêté durant plusieurs heures en même temps qu’une équipe de la chaîne privée flamande VTM. Les journalistes belges ont finalement été embarqués de force vendredi soir dans un vol à destination de Bruxelles.

"Jeudi déjà nous avions eu des difficultés pour obtenir notre accréditation pour pouvoir travailler au Congo. Vendredi nous nous avons été convoqués sous un faux prétexte au ministère de l’information mais c’était un piège nous avons été arrêtés par le service de l’immigration et détenu toute la journée. On nous a aussi confisqué nos gsm. On nous reprochait des erreurs dans les visas, mais tout était en ordre", a souligné Peter Verlinden.

Selon lui il s’agit clairement d’une décision politique. "Le ministre congolais de l’information Lambert Mende n’a certainement pas apprécié notre présence. On a trouvé un truc pour nous expulser, pour nous empêcher de faire notre travail dans une période agitée pour le président Kabila" a conclu le journaliste.