Le ministre Geens souligne que les prisons tentent de suivre de près les prisonniers radicalisés. "Les gardiens sont formés pour détecter une radicalisation et nous essayons d’accompagner au mieux les gens qui ne sont pas contagieux et qui peuvent "guérir". Les autres, nous les isolons dans l’aile de radicalisation".

Koen Geens admet qu’il peut encore y avoir des améliorations, mais affirme que la situation est la même dans d’autres pays. "Je ne pense pas que la Belgique soit parmi les plus mauvais élèves. Nous faisons de notre mieux".

Et le ministre de la Justice de conclure : "Si le climat change en Syrie, il changera aussi ici. Mais nous allons devoir encore vivre un certain temps avec le problème de la radicalisation. Le terrorisme ne disparait pas en un an ou deux".