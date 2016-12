Reporters

J.AZ. (avec Belga) Le soir du Nouvel An, 8% des Belges ont l'intention de reprendre le volant après avoir bu sept verres ou plus, selon des chiffres publiés vendredi par l'Institut belge pour la Sécurité routière (IBSR). "Globalement, les Belges ont l'intention de s'organiser pour passer des fêtes en sécurité, mais un groupe limité de conducteurs continue néanmoins de prendre le volant après avoir bu et ils provoquent un nombre important d'accidents", explique Benoit Godart, porte-parole de l'IBSR.