Le numéro 1722 destiné aux demandes d'intervention des pompiers pour des causes non-urgentes restera actif jusqu'à samedi midi au moins. Son activation pourrait encore être prolongée en fonction des prévisions de l'IRM.

Le SPF Intérieur demande de réserver les appels au 112 lorsqu'il y a danger de mort et de privilégier le 1722 pour les interventions non-urgentes.

Entre l'activation le lundi 28 mai à midi et ce vendredi matin à 7h30, les centrales d'urgences ont reçu un total de 1.348 appels au 1722 à la suite de l'orage. La plupart des appels provenaient des provinces d'Anvers (427 appels) et de Liège (269 appels), suivies par celles de Flandre orientale (187 appels) et de Hainaut (183 appels).