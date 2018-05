A.Fr. Des orages et de grosses chutes de pluie survenus ce jeudi matin en divers endroits du pays ont entrainé des inondations locales, mais aussi ralenti la circulation routière, notamment sur les autoroutes de Flandre occidentale et du Limbourg. L’heure de pointe aura ainsi été la plus embouteillée de cette année, avec jusqu’à 410 kilomètres de bouchons vers 8h30 pour l’ensemble de la Belgique. "C’est un record pour cette année calendrier", indiquait Hajo Beeckman, le spécialiste Circulation de la VRT.