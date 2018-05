AP

A.Fr. (avec Belga) La ministre de la Santé publique, Maggie De Block (Open VLD), débloque un budget annuel de 4 millions d'euros pour les trois prochaines années destiné à rembourser annuellement 20.000 tests déterminant les tumeurs des patients atteints du cancer. Ceux-ci ne devront plus débourser que 8 euros maximum. Le but de ce projet pilote est de rendre les traitements plus efficaces et de réduire les effets secondaires.