Joyce Azar L’éclairage des autoroutes du nord du pays ne sera bientôt plus jaune-orange. Cette année encore, il passera à une lumière bleu-blanche, qui favorise, selon le ministre flamand de la Mobilité, la visibilité et donc la sécurité routière. Ben Weyts (N-VA) a dans ce cadre chargé des entrepreneurs de transformer tous les réverbères afin qu’ils répondent à un éclairage LED moderne. L’objectif est d’améliorer la visibilité, et donc la sécurité routière. Les nouvelles lumières permettront en outre une économie sur les coûts énergétiques et une diminution des émissions de CO2.