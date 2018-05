A.Fr. Les abondantes chutes de pluie et les orages de jeudi après-midi et en soirée ont entrainé des inondations dans plusieurs provinces de Flandre - essentiellement Flandre orientale, Limbourg et Brabant flamand -, mais aussi en Brabant wallon. Ce vendredi matin, les trains de Louvain vers Brussels Airport, à Zaventem (Brabant flamand), ne peuvent circuler à cause de la boue. Le nettoyage est en cours, en divers endroits de Flandre. Les pompiers ont été submergés d’appels.