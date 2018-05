Les habitants de Hautem-Saint-Liévin (Flandre orientale) étaient encore en train de nettoyer leurs rues et leurs habitations, ce jeudi matin, après les inondations et les fortes coulées de boue qui ont touché la localité mercredi soir. "Les dégâts sont plus clairs à la lumière du jour. Nous devons réaliser une nouvelle étude afin de savoir comment éviter de tels événements et allons certainement demander l'intervention du fonds des catastrophes", confiait son bourgmestre Lieven Latoir.

Le plan catastrophe communal avait été déclenché vers 20h, mercredi soir. Plusieurs rues prises par les coulées de boue ont été complètement fermées à la circulation. Les pompiers ont travaillé une partie de la nuit - jusqu’à 2h du matin - afin de libérer les artères et carrefours principaux.

Jeudi matin de nombreux riverains étaient occupés à nettoyer leurs habitations. Une dizaine d'entre elles ont été très touchées, l'eau et la boue s'y étant infiltrées sur l'ensemble du rez-de-chaussée.