Bruxelles possède 5.264 vélos à partager. Seules Paris, Londres et Berlin en ont davantage. Et pourtant, seulement 3% des déplacements ont lieu à vélo à Bruxelles. A Copenhague, c’est 29%. Et pour poursuivre la comparaison : Bruxelles possède 154 km de pistes cyclables (séparées ou non de la route), alors qu’à Copenhague il y a 416 km de pistes pour deux roues.

La sécurité des utilisateurs faibles de la route laisse également à désirer à Bruxelles. Elle se situe à la dixième place sur les 13 villes analysées. En 2016, douze piétons et cyclistes sont décédés. Il y a eu en moyenne 221 accidents de la route par 10.000 trajets effectués à vélo.

Les chercheurs de l’Institut de Wuppertal estiment en outre que la gestion de la mobilité est nettement insuffisante à Bruxelles. La capitale de l’Europe est classée à la 11e place sur 13 à ce sujet. Par gestion de la mobilité, on entend la gestion de toutes les mesures possibles en matière de circulation.

Cela va du nombre de places de parking pour les voitures et vélos, la largeur et la sécurisation des pistes cyclables, la mise en place de zones à basses émissions, à la possibilité d’acheter un ticket de parking avec une application pour smartphone.