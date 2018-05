Belga

A.Fr. Le remboursement des consultations chez le psychologue clinicien pourra avoir lieu à partir de l'automne 2018. C’est ce qu’a décidé ce vendredi le comité ministériel restreint, à l'initiative de la ministre des Affaires sociales et de la Santé Maggie De Block (Open VLD). La mesure ne s’appliquera cependant qu’à huit séances maximum par an et à des affectations très courantes.