Anvers est la première ville de Belgique qui a introduit une zone à basse émission (LEZ) dans son centre, le 1er février 2017. Entretemps la Région bruxelloise lui a emboité le pas, le 1er janvier 2018. Les voitures les plus polluantes ne sont ainsi plus autorisées dans cette zone. Les normes seront encore renforcées en 2020 et 2025.