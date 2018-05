Ce baromètre a démontré ces dernières années que l’encombrement des routes gagne progressivement du terrain, et plus seulement aux heures de pointe matinale et du soir, mais aussi surtout pendant les heures dites "creuses".

Pour pouvoir répertorier avec davantage d’exactitude l’évolution des embouteillages, Be-Mobile a développé un Index des ralentissements ou retards. Il indique, route par route (et même des tronçons de routes), combien de fois elles sont encombrées. Ce sont non seulement les autoroutes qui sont ainsi répertoriées, mais aussi les routes régionales et locales. L’étude se base sur des données récoltées au début de l’année, les jours ouvrables. Elle distingue l’heure de pointe matinale et les heures en journée (entre les heures de pointe matinale et du soir).