A.Fr. (avec Belga) La ministre fédérale de la Santé publique Maggie De Block a lancé ce mardi "Masanté", un nouveau portail unique donnant accès aux citoyens à toutes leurs données de santé, qu'elles soient médicales ou administratives. Le but est de mieux informer chacun et chacune sur sa propre santé et permettre aux gens de jouer un rôle plus actif dans leurs soins. La Belgique est le deuxième pays, après la Suède, à lancer pareil outil.