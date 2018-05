VRT

A.Fr. (avec Belga) Le gouvernement fédéral débloque 2,5 millions d’euros pour un projet pilote destiné à lutter contre le burn-out d’employés qui travaillent dans des banques et des hôpitaux. C’est ce qu’a annoncé ce lundi la ministre de la Santé publique, Maggie De Block, au micro de Radio 1 (VRT). Le projet sera lancé en novembre prochain et sera évalué deux ans plus tard.