D'après les constations sur place des inspecteurs de l'ANB, les bois autour de deux parkings autoroutiers à Ranst ont été sévèrement éclaircis. Les arbres les plus proches de l'autoroute et des parkings ont été abattus, tandis que ceux plus éloignés ont été lourdement élagués.

En ont fait les frais des chênes d'Amérique, des chênes pédonculés, des aulnes blancs, des hêtres, des charmes, des bouleaux et des pins sylvestres. En outre, "tout le sous-étage a disparu, avec comme principales victimes des sureaux, sorbiers, noisetiers, houx, cerisiers tardifs et aulnes glutineux. La strate herbacée est également endommagée et on voit encore des restes de sceau de Salomon, une plante qui pousse uniquement dans les milieux forestiers très anciens et bien développés", regrette l'agence.

Plusieurs arbres ont été abîmés et ceux qui subsistent forment un bois "sans intérêt écologique", dont tout l'étage inférieur a été supprimé. Les coupes drastiques réduisent la biodiversité mais aussi le tampon sonore et visuelle que la végétation formait pour les habitats alentour.

En conséquence, l'ANB demande de laisser la zone se développer à nouveau spontanément. L'Agence des routes et de la circulation ne peut agir sans les autorisations et permis requis par la législation flamande, conclut-elle.