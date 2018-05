Alors que le soufre représentait par le passé l'élément le plus dommageable pour les bois et forêts - les pluies acides contenaient tellement d'acide sulfurique que les arbres et les plantes y succombaient -, le plus gros problème de ces derniers réside maintenant dans l'azote, sous la forme d'ammoniaque et d'oxyde d'azote (NOx). La qualité des eaux souterraines est ainsi l'une des causes de la santé déclinante des arbres.

Pour ses recherches, le doctorant Arne Verstraeten de l'INBO a analysé sur une longue période les eaux souterraines des forêts, mais aussi celles emprisonnées dans les feuilles des arbres. Ces mesures ont permis d'observer une diminution des concentrations d'azote dans les eaux souterraines.