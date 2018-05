Les cinq arbres ont été créés sans l’aide de la magie, souligne Paul Van Laer de la Fondation nationale des vergers. "Pour obtenir un arbre qui porte cinq variétés de pommes, on a besoin d’un porte-greffes sur lequel on greffe les branches de quatre pommiers différents. Ensemble, ce tronc et ces 4 branches produisent cinq variétés de pommes".

Pour que l’arbre puisse survivre et grandir, Van Laer et ses collègues ont utilisé les branches d’arbres qui avaient déjà porté des fruits. Les horticulteurs ont choisi des variétés dont les périodes de floraison sont assez proches. Elles peuvent ainsi se polliniser mutuellement de façon optimale.