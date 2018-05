La température la plus élevée a été mesurée le 19 avril, avec un maximum de 28,1°C, une valeur exceptionnellement élevée. Elle n'est pourtant pas un record pour le mois puisqu’on avait recensé 28,7°C en 2007.

La température la plus basse à Uccle a été mesurée le 6 avril, avec un minimum de 2,5°C, une valeur très anormalement élevée. Dans le reste du pays, la température la plus élevée a également été mesurée le 19, avec 31,2°C à Bilzen (Limbourg). Le record de 1968 (31,4°C à Liège) n'a toutefois pas été battu. La température la plus basse dans le reste du pays a aussi été mesurée le 6, avec -3,2°C à Elsenborn.