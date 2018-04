Pour les provinces du Brabant flamand et d’Anvers, et pour la Région de Bruxelles, c’est le "code jaune" qui sera de vigueur ce dimanche après-midi et en soirée. Les Flandres orientale et occidentale devraient être épargnées, bien que le code jaune ait aussi été émis pour la région côtière, en soirée.

Le code orange fait référence à des pluies intenses, averses de grêle, impacts de foudre et de fortes rafales de vent, avec un risque de dégâts assez importants voire d'inondations. "Soyez donc sur vos gardes et évitez autant que possible de prendre la route", prévient l'IRM.