A.Fr. Le trafic de drogues prend de l’ampleur dans notre pays et passe toujours davantage par l’internet. Les revendeurs de stupéfiants sont aussi de plus en plus jeunes et n’opèrent plus seulement dans les grandes villes, comme Anvers, mais aussi au niveau plus local. C’est ce que constate Tanja Smit, une avocate qui traite de nombreux dossiers de trafic de drogues.