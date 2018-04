"L'étude montre que la satisfaction et l'enthousiasme des directeurs est OK, mais que beaucoup d’entre eux sont confrontés au stress et au burn-out", précise la ministre Crevits (CD&V, photo). Elle souligne que certains facteurs peuvent être à la fois sources de stress et de bien-être au travail, comme les rapports avec les professeurs, les élèves et les parents, les défis pédagogiques ou l'innovation.