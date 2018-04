En étudiant le rôle de plusieurs populations de cellules cancéreuses à différents stades du cancer, les chercheurs ont observé six sous-catégories de cellules malignes. Ces cellules jouent un rôle capital dans le développement du cancer et de ses métastases, et seront aussi à l'origine de nouvelles stratégies pour bloquer la progression de la tumeur et de ses métastases.

Les scientifiques de l'ULB, en partenariat avec la KU Leuven et l'hôpital Erasme à Bruxelles, ont pu observer ces spécificités de "famille cellulaire" - les cellules cancéreuses se divisent en différentes familles pendant la transition - et les différents rôles de chaque cellule d'une tumeur cancéreuse grâce au tri cellulaire. Ce dernier permet d'isoler des familles de cellules et de séquencer des cellules uniques.

"Maintenant que nous comprenons mieux la biologie du cancer, nous allons pouvoir chercher une médication mieux ciblée", explique le professeur Thierry Voet, spécialisé en génétique (KU Leuven).