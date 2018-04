Chaque année 40.000 Flamands sont confrontés au cancer, soit 110 Flamands par jour. "Le cancer touche tout le monde" a déclaré Jean-Jacques Cassiman, le président de l’association "Kom op tegen Kanker".

"Nous devons donc continuer à soutenir la recherche afin d’améliorer les traitements. Nous avons aussi besoin de fonds pour les programmes de soins après le traitement des patients. De nombreuses personnes sont prêtes à nous aider et à nous soutenir financièrement. C’est donc une bonne chose que la VRT les mette sur la voie".

Selon Paul Lembrechts, le CEO de la VRT, le cancer est un sujet qui reste pertinent. "De nombreux Flamands sont confrontés à cette maladie ou connaissent un ami ou un membre de la famille qui y est confronté. C’est un sujet pertinent d’un point de vue social et c’est donc logique que le service public s’engage avec tous ses moyens dans la lutte contre le cancer. Nous le feront dorénavant tous les ans et non plus tous les deux ans".

Tous les moyens de la radio-télévision peuvent jouer un rôle important. "Avec nos différents moyens nous touchons un très large public et toutes les couches de la société. C’est la raison pour laquelle toutes les chaînes, toutes les voix et les visages connus participent à cette campagne".

Du 17 avril au 27, des personnes connues et inconnues vont retrousser leurs manches et relever des défis. Il peut s’agir de défis sportifs, aventureux ou humoristiques" déclare le présentateur Steven Van Herreweghe.

"Un montant est fixé pour chaque défi. Dès que le montant est atteint, le défi est réalisé. C'est aux amis, à la famille et aux collègues de s'entraider pour y arriver".

Le show de clôture aura lieu le 27 mai. L’an dernier la campagne "Kom op tegen kanker" avait rapporté 3 .352.253 euros.