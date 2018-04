J.A. (avec Belga) Ces 50 à 60 dernières années, la Flandre a perdu 75% de ses zones humides - soit des marais, des tourbières, des prairies humides et des lacs-, qui sont pourtant primordiales pour la biodiversité et la gestion de l'eau, ressort-il d'une enquête de l'Institut flamand de recherche pour la Nature et la Forêt (INBO) et l'Université d'Anvers (UA), rapportée par la VRT.