Jusqu'à présent, les batteries composées de corps solides n'ont jamais représenté un grand succès. Le nouvel électrolyte stable développé par l'Institut IMEC à Louvain (Brabant flamand) devrait pourtant changer la donne. Avec une densité énergétique de 200 Wh/litre et une vitesse de charge de 0,5C (deux heures), ce prototype offre de bien meilleures performances.

"Si tout se passe comme prévu, il sera possible d'égaler fin 2018 - puis de dépasser à l'avenir - la plupart des batteries lithium-ion fluides grâce aux nouvelles technologies", s'enthousiasme l'Institut de micro-électronique. "Nous travaillons avec un nanocomposant installé sous forme liquide et converti ensuite en matériau solide. Ce qui a pour gros avantage de ne pas bouleverser le processus de production des fabricants de batteries", précise Philippe Vereecken, chercheur principal et chargé de programme à l'Imec.

"Nous voulons à terme développer des électrolytes dont la conductivité soit dix fois supérieure aux électrolytes fluides actuels." Cette avancée sera présentée cette semaine à Berlin, au cours de l’événement IDTechEx consacré aux technologies émergentes (et notamment aux véhicules électriques), qui rassemble plus de 2.500 participants pour 200 expositions et 250 présentations dans la capitale allemande.