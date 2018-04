AP

A.Fr. (avec Belga) L'entreprise Hay Import Export à Herck-Saint-Lambert, près de Hasselt dans le Limbourg, spécialisée dans l'alimentation pour animaux de compagnie, a été mise sous scellés et la comptabilité saisie. Le parquet du Limbourg a précisé ce vendredi qu’une perquisition menée la semaine dernière par des enquêteurs de la police judiciaire fédérale du Limbourg et des responsables de l'Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a révélé que de la viande avait été transportée et exportée sans les identifications nécessaires.