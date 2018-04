Les valeurs d'exposition proposées par l'exécutif européen définissent le niveau maximal de concentration d'un agent chimique cancérigène dans l'air ambiant sur le lieu de travail. Cette troisième révision de la directive "permettra d'améliorer la protection de plus d'un million de travailleurs en Europe et contribuera à rendre le lieu de travail plus sain et plus sûr, ce qui est un principe clé du socle européen des droits sociaux", a indiqué la commissaire européenne à l'Emploi, Marianne Thyssen.

C’est un pas dans la bonne direction, estime Kris Van Eyck du syndicat chrétien ACV, qui suit le dossier. "Mais cela va trop lentement. On sait qu’en Europe quelque 100.000 travailleurs meurent chaque année d’un cancer lié à leur travail. Une étude scientifique a été menée à ce sujet et les chiffres ne sont pas contestés. En Belgique, il y a entre 2.500 et 5.000 travailleurs qui décèdent chaque année d’un cancer lié à leur emploi. C’est donc un véritable problème".