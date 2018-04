Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga Entre mi-avril 2017 et mi-janvier 2018, 303 patients atteints d'un cancer ont fait congeler leur matériel génétique destiné à la reproduction, soit 209 hommes et 94 femmes, indique mardi le cabinet de la ministre de la Santé publique Maggie De Block (Open VLD). Parmi ces 303 patients, 30 d'entre eux avaient moins de 16 ans. Depuis l'année dernière, la congélation d'ovules et de sperme (l'oncofreezing) est remboursée pour les malades du cancer.